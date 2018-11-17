Rus öğrencinin yaptığı kimsenin aklına gelmemişti

Kimsenin aklına gelmeyeni Roman isimli Rus öğrenci düşündü! Acil durumlarda işinize çok yarayacak bu cihazı yapmak aslında çok basit...

Rus öğrenci arabadan söktü, değiştirdi, milyonlar izledi!

Şu an işe yaramaz görünen bu küçük teneke kutu bakın az sonra neye dönüşecek?

Önce iki pili alarak işe başlıyor.

Sonra da bir tutkal buluyor.

Ardından artı/eksi kutupları oluşturmak için de bu minik aparatı...

Şimdi de lehimle kabloları bir bir bağlıyor.

İşte böyle...

Her iki kabloyu da bu şekilde bağlıyor.

Daha sonra pil ile bütün olacak hale geliyor.

Şimdi de araçlarda kullandığımız araç şarj kitinin içini açıyor.

İçindeki devre kartını olduğu gibi çıkarıyor.

Bağlantıyı bu şekilde sağlıyor.

Açıp kapama düğmesini de unutmak olmaz!

Şimdi sıra geldi teneke kutuda uygun bölümleri kesmeye...

Böylece çıkardığı devre kartını içine koyuyor.

USB girişi de bu şekilde dışarı veriyor.

Pilleri tek tek yerleştiriyor ters yönlü olarak...

Bu deneme için eski bir iPhone'unu kullanıyor Roman...

Ve işlem tamam! Telefon şarj olmaya başladı...