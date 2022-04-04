Rus Oligarkın 90 Milyon Dolarlık Yatına İspanya'da El Kondu

ABD Adalet Bakanlığı, İspanya'da polisin İspanyol mahkemesinin aldığı karar uyarınca yaptırımlara tabi tutulan Rus oligark Viktor Vekselberg'e ait Tango adlı 68 metrelik lüks yata el koyduğunu bildirdi.

Açıklamada, "İspanyol yetkililer, Amerika'da Washington, D.C. Bölge Mahkemesi'nin çıkardığı el koyma kararı sonrasında Amerikan Adalet Bakanlığı'nın yardım talebi uyarınca hareket etti. Mahkeme kararında Amerika'da banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve yaptırımları delme suçlarına dayanarak Tango adlı yata el konması kararı alındığı bildirildi. Ayrıca Washington, D.C. Bölge Mahkemesi'nin çıkardığı el koyma kararları, dokuz Amerikan mali kurumunda bulunan ve yaptırım uygulanan kişilere ait 625 bin doları da hedef alıyor" denildi.

Mahkeme dosyasına göre Amerika'da yapılan soruşturma, Viktor Vekselberg'in Tango adlı lüks yatı 2011'de satın aldığını ve o zamandan bu yana yatın sahibi olduğunu iddia ediyor. Bir başka iddia da Vekselberg'in paravan şirketler kullanarak, Amerikan dolarıyla yaptığı banka işlemlerinin inceleme altına alınmasından kaçınmak için Tango adlı yatın sahibi olduğunu örtbas ettiği yönünde. Mahkeme kararına göre 6 Nisan 2018 yılında Amerikan Maliye Bakanlığı yaptırımları kapsamına alınması sonrasında da Vekselberg, yatın desteklenmesi ve bakımı için Amerikan bankaları aracılığıyla dolar cinsinden ödeme yapmaya devam etti.

Adalet Bakanı Merrick Garland, yaptığı açıklamada, "Görev gücümüz bugün ilk kez Rus rejimiyle yakın bağları olan ve yaptırımlara tabi tutulan bir kişiye ait mal varlığına el koydu. Bu son olmayacak. Uluslararası ortaklarımızla birlikte Rus hükümetinin haksız savaşa devam etmesine olanak tanıyanları sorumlu tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Lisa O. Monaco da "Masum Ukraynalılar acı çekerken yolsuz Rus oligarklar lüks içinde yaşamak için yaptırımlardan kaçamaz. Rus hükümetini işledikleri suçlarla güçlendirenlerin adalet önünde hesap vermesi taahhüdümüzü yerine getiriyoruz" dedi.

Rus oligark Viktor Vekselberg'e ait Tango adlı yata el konma işlemi, Amerikan Adalet Bakanlığı'nın KleptoCapture Görev Gücü'nün sağladığı koordinasyonla gerçekleştirildi. Bakan Garland tarafından 2 Mart'ta açıklanan ve Adalet Bakanı Yardımcısı'nın makamı tarafından yönlendirilen Görev Gücü, Amerikan hükümetinin Rusya'nın askeri saldırılarına yanıt olarak uyguladığı ekonomik yaptırımlardan kaçınmaya yönelik çabalarla mücadele ediyor.

KleptoCapture Görev Gücü Direktörü Andrew Adams, ”Viktor Vekselberg'in yatı Tango'ya İspanya'da el konması, Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı ve sebepsiz şekilde işgal etmesine olanak tanıyan elitlere yaptırım uygulanması için yürütülen, benzeri görülmemiş çok uluslu çabaların bir sonucudur. Talihini acımasız ve hukuksuz bir rejime bağlayanlar için bugün atılan adım, hukukun üstünlüğüne bağlı olan ülkelerin oligarkları lekeli lüks hayatlarından koparmaya kararlı olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

