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Rus ordusu 90 kişinin saklandığı okulu vurdu!

07.05.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş sürerken, Luhansk'tan feci haber geldi. Rus ordusunun 90 sivilin bulunduğu okulu hedef aldığı bildirildi. Tahliye edilmeyi bekleyen sivillerin bulunduğu okul bombaların hedefi olurken enkaz altından şu ana kadar 30 kişi çıkarıldı.

Rus ordusu 90 kişinin saklandığı okulu vurdu!

Rus ordusu, Ukrayna’nın Luhansk kentinde tahliye edilmeyi bekleyen 90 kişinin saklandığı okulu vurdu.

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Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor.

Rus ordusu son olarak Ukrayna’nın Luhansk kentinde 90 sivilin bulunduğu okulu hedef aldı.

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30 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Luhansk Valisi Sergey Gayday saldırının ardından yaptığı açıklamasında, " Irkçılar Belogorovka köyünde bir okula hava saldırısı düzenledi. Bu köyde son zamanlarda sıcak çatışmalar yaşanıyor. Rus katiller bugün sivil vatandaşlara karşı savaştılar ve neredeyse tüm köy halkının saklandığı okulu vurdular. Yaklaşık 90 kişinin bulunduğu okulda göçük altından 30 kişi çıkarıldı. Kurtarma operasyonu sürüyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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