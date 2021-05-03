Rus Ordusu Azerbaycan Sınırı Yakınlarında Mevzileniyor

Rus ordusunun, Ermenistan’ın güneyinde Azerbaycan sınırı yakınındaki iki yeni bölgeyi kontrolu altına aldığı bildirildi. Rus haber ajanslarının Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’a dayandırdığı habere göre, Rusya bu adımı, geçen yılki çatışmaların ardından “ilave güvenlik garantisi” gerekçesiyle attı.

Moskova, Azeri güçlerle Ermeniler arasında 6 hafta süren savaşı sonlandıran anlaşmadan sonra barışı korumak için geçen yıl bölgeye ilave askerler göndermişti. Dağlık Karabağ’daki çatışmaların ardından Azerbaycan büyük oranda toprağı Ermeniler’den geri almıştı. Bu son duyurulan adım, Moskova’nın bölgede daha büyük bir varlık göstermesi olasılığını arttırıyor.

Rusya, 3 milyonun altında nüfusa sahip, yoksul, eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Ermenistan’ın müttefiki. Ermenistan’ın kuzeybatısında zaten askeri bir üssü bulunan Moskova, geçen yılki ateşkes anlaşmasından sonra Dağlık Karabağ’a barış gücü olarak görev yapmak üzere 2 bin asker göndermişti.

Rus haber ajansı Interfax’ın bildirdiğine göre, Paşinyan Ermenistan parlamentosunda yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ermenistan’daki mevcut üssüne atıf yaparak, “Syunik bölgesinde 102’inci Rus askeri üssünün iki mevzisi oluşturuldu” dedi.