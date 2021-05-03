Rus Ordusu Azerbaycan Sınırı Yakınlarında Mevzileniyor

Rus ordusunun, Ermenistan’ın güneyinde Azerbaycan sınırı yakınındaki iki yeni bölgeyi kontrolu altına aldığı bildirildi. Rus haber ajanslarının Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’a dayandırdığı habere göre, Rusya bu adımı, geçen yılki çatışmaların ardından “ilave güvenlik garantisi” gerekçesiyle attı.
Moskova, Azeri güçlerle Ermeniler arasında 6 hafta süren savaşı sonlandıran anlaşmadan sonra barışı korumak için geçen yıl bölgeye ilave askerler göndermişti. Dağlık Karabağ’daki çatışmaların ardından Azerbaycan büyük oranda toprağı Ermeniler’den geri almıştı. Bu son duyurulan adım, Moskova’nın bölgede daha büyük bir varlık göstermesi olasılığını arttırıyor.
Rusya, 3 milyonun altında nüfusa sahip, yoksul, eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Ermenistan’ın müttefiki. Ermenistan’ın kuzeybatısında zaten askeri bir üssü bulunan Moskova, geçen yılki ateşkes anlaşmasından sonra Dağlık Karabağ’a barış gücü olarak görev yapmak üzere 2 bin asker göndermişti.
Rus haber ajansı Interfax’ın bildirdiğine göre, Paşinyan Ermenistan parlamentosunda yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ermenistan’daki mevcut üssüne atıf yaparak, “Syunik bölgesinde 102’inci Rus askeri üssünün iki mevzisi oluşturuldu” dedi.
Paşinyan, “Bu, sadece Syunik bölgesi değil Ermenistan için de ilave bir güvenlik garantisi sağlıyor” ifadesini kullandı.
Azerbaycan, Nahçıvan ve İran arasında yer alan Syunik, Ermenistan için stratejik bir şerit konumunda. Ermenistan’ın savunma bakanı geçen Şubat ayında yaptığı açıklamada Erivan’ın, Rusya’nın varlığını genişletmesini ve Azerbaycan’a daha yakın bölgelere asker konuşlandırmasını istediğini belirtmişti.
Paşinyan, geçen ay başbakanlık görevinden istifa ettikten sonra bu görevi halen vekalatan yürütüyor. Paşinyan, geçen yılki çatışmalarda yaşanan toprak kayıplarının ardından orduyla ihtilafa düşmüş, ülkede geniş çaplı protesto gösterileri düzenlenmişti. Yeni seçimlerin 20 Haziran’da düzenlenmesi öngörülüyor.
Paşinyan, istifasını, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelediği açıklamasından bir gün sonra açıklamıştı.