Rus ordusu Azovstal fabrikasını böyle vurdu! Saldırı anları paylaşıldı

Rus ordusunun ağır bombardımanı altındaki Mariupol'da bulunan Azovstal fabrikası ise havadan ve karadan yapılan saldırılarla vuruldu. Saldırıya ait görüntüler, Ukrayna’nın Donbass bölgesinde bulunan Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin sözde İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Görüntünün hangi tarihte kaydedildiği net olmasa da, 3 Mayıs’tan sonra kaydedildiği tahmin ediliyor.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko daha önce yaptığı açıklamada, Azovstal’da bulunan Ukrayna güçleri ile iletişimin kesildiğini ifade etmiş, Rusya ise fabrikaya bir saldırı başlattığını ve fabrika binasına girdiğini aktarmıştı. Ukrayna tarafı ise daha sonra fabrikadaki Ukrayna güçleri ile iletişimin yeniden sağlandığını belirtti.

FABRİKAYA SIĞINAN SİVİLLERDEN BİR BÖLÜMÜ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikası uzun süredir Rus ordusunun kuşatması altındaydı. Rusya'nın kente düzenlediği saldırılardan kaçan yüzlerce sivil ise fabrikaya sığınmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, fabrikadaki sivillerden ilk grubun tahliye edildiğini açıklamıştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi girişimleri ile dün 156 kişi otobüslerle Ukrayna’nın Zaporijya kentine tahliye edilmişti. Fabrikada, hala Azov Taburu üyeleri ve siviller bulunuyor. (İHA)



