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  4. Rus ordusu bu defa Lviv'i hedef aldı! Elektrik trafo merkezleri vuruldu

Rus ordusu bu defa Lviv'i hedef aldı! Elektrik trafo merkezleri vuruldu

03.05.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılar 69’uncu günüde devam ediyor. Rus ordusu bu defa düzenlediği füze saldırısı ile Ukrayna’nın Lviv kentindeki 2 elektrik trafo merkezini hedef aldı. Diğer yandan ise Rus güçlerinin saldırısında Donetsk bölgesindeki bir kömür fabrikasını vuruldu. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Rus ordusu bu defa Lviv'i hedef aldı! Elektrik trafo merkezleri vuruldu

Rus ordusu düzenlediği füze saldırısı ile Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentinde bulunan elektrik trafo merkezlerini hedef aldı. Lviv Belediyesi Başkanı Andrey Sadoviy yaptığı açıklamada, "Şehre düzenlenen füze saldırıları sonucunda 2 elektrik trafo merkezi hedef alındı. Şehrin bir kısmında elektrikler kesildi. Farkı alternatif enerji kaynaklarından elektrik temin ediliyor" ifadelerini kullanarak, Lviv halkından sığınaklarda kalmasını istedi.

TREN SEFERLERİ DURDU

Ukrayna Demiryolları tarafından yapılan açıklamada ise, saldırı sonrası tren seferlerinde aksama yaşanacağı aktarılarak, trenlerin Lviv kentinin girişinde durduğu ifade edildi.

KÖMÜR FABRİKASINI DA VURDULAR: 10 ÖLÜ

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki kömür fabrikasını vurması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Rus ordusu Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde yer alan Avdiivka kentindeki bir kömür fabrikasını vurduğu bildirildi. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktararak, "Ruslar tam olarak nereye nişan aldıklarını biliyorlardı. İşçiler vardiyalarını yeni bitirmişlerdi ve bir otobüs durağında kendilerini fabrikadan eve götürmek için otobüs bekliyorlardı" dedi.

Rusya tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. (İHA)

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