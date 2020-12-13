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  4. Rus Ordusu: Dağlık Karabağ'da ateşkes anlaşması ihlal edildi

Rus Ordusu: Dağlık Karabağ'da ateşkes anlaşması ihlal edildi

13.12.2020 13:40 | Son Güncelleme:
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Rusya Ordusu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşmasının ihlal edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, ihlalin Hadrut kasabasının olduğu bölgede meydana geldiğini açıkladı.Rusya Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ ateşkesinin ihlal edildiği bildirildi. Bölgede konuşlanan Rus birliklerinin sözcüsü, Ria Novosti ajansına yaptığı açıklamada, Azerilerle Ermeniler arasında karşılıklı ateş açıldığını ifade ederek tarafları ateşkese uymaya çağırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, olayın Hadrut kasabasının bulunduğu bölgede meydana geldiğini açıkladı. Daha önce Ermenistan'ın kontrolünde olan Hadrut, Azerbaycan ordusunun operasyonu sonrası Bakü'nün kontrolüne geçmişti.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin savunma bakanlığı da, Azerbaycan güçlerinin iki köye saldırıda bulunduğunu iddia etti ve altı Ermeni savaşçının yaralandığını açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise "provokasyonlara ölçülü şekilde karşılık verildiğini" belirterek Azerbaycan birliklerinin hedef alındığı saldırıda dört askerin öldürüldüğünü duyurdu. Olayın ardından, bölgede ateşkesin yeniden uygulandığı bildirildi.

Altı hafta süren çatışmaların ardından taraflar Rusya'nın arabuluculuğunda 9 Kasım'da ateşkes anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, Ermenistan'ın kontrolünde olan Ağdam, Kelbecer ve Laçin rayonlarının Azerbaycan'a devredilmesini öngörüyordu. Tarafların verilerine göre, çatışmalarda en az 5 bin kişi yaşamını yitirdi. Anlaşma doğrultusunda, ateşkesin denetlenmesi göreviyle 2 bin Rus askeri bölgede konuşlandırıldı.

AFP, Reuters / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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