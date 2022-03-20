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  4. Rus ordusu için kritik öneme sahipti! Ukrayna güçleri havaya uçurdu

Rus ordusu için kritik öneme sahipti! Ukrayna güçleri havaya uçurdu

20.03.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Ukrayna Rus ordusunun ikmal hatlarını kesmeye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ukrayna istihbaratı tarafından Rusya sınırına yakın bir bölgede bulunan ve Rus ordusunun Ukrayna’daki birliklerine ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprü havaya uçuruldu. O anlar ise Ukrayna güçleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Servisi (GUR) ve Azov Taburu İstihbaratı, Rusya-Ukrayna sınırında bulunan ve Rus ordusunun Ukrayna’daki birliklerine ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprüyü kurdukları bomba düzenekleri ile havaya uçurdu.

"ASKERLERİMİZİN VE SİVİLLERİMİZİN HAYATINI KURTARACAK"

Operasyonun ardından Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, “Azov ve GUR kahramanları demiryolu geçişini ustalıkla imha ettiler. Bu işgalcilere askeri teçhizat, top mermisi ve erzak sağlanmasını önleyecek, askerlerimizin ve sivillerimizin hayatını kurtaracaktır" denildi.

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Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun genelde sevkiyatlarını karayolundan daha güvenli olduğu için demiryolu üzerinden yaptığına dikkat çekilerek, tüm bölgelerdeki demiryolu bağlantı hatlarının imha edilmesi istendi. (İHA)

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