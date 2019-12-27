Rus Ordusu: ‘İlk Sesten Hızlı Silahımız Kullanıma Hazır’

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kıtalararası menzile sahip yeni bir hipersonik silahın, yıllar süren testlerin ardından kullanıma hazır hale geldiğini açıkladı.
Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Avangard hipersonik füze sisteminin ordu envanterine katıldığını bildirdi..
Putin "yenilemez" silah olarak tanıtmıştı
Putin, geçen yıl Mart ayındaki ulusa sesleniş konuşmasında tanıttığı silah sistemlerinden Avangard’ın keskin manevra kabiliyetleri sayesinde füze savuma sistemlerini etkisiz hale getirdiğine dikkat çekmiş ve yeni hipersonik füzeyi “yenilmez’’ olarak nitelemişti.
Avangard’ın 1957’de fırlatılan ilk Sovyetler uydusundan bu yana en büyük teknolojik gelişme olduğunu savunan Putin, Rusya’nın hipersonik silahlara sahip tek ülke olduğunu da vurgulamıştı.
"Sesten 27 kat daha hızlı"
Rus ordusu, Avangard hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sisteminin sesten 27 kat hızlı olduğunu kaydetti.
Rus basını Avangard’ın önce Sovyet yapımı kıtalararası balistik füzeleri SS-19’lara monte edileceğini yazdı. Avangard’ın test aşamasındaki “Sarmat” adlı kıtalararası balistik füzeleri faaliyete geçince, Sarmat’lara yerleştirilecek.
Rusya Savunma Bakanlığı ABD ile yenilenen Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması (New START) kapsamındaki şeffaflık şartını yerine getirerek, geçen ay Avangard’ı Amerikalı denetçilere tanıtmıştı.
"ABD birkaç yıl içinde hipersonik silah üretecek"
ABD ise Rusya ve Çin tarafından geliştirilen yeni hipersonik silahlara karşı yeni savunma stratejileri oluşturmaya çalışıyor.
ABD’li yetkililer düşman füzelerini özellikler de hipersonik silahları tespit etmek için uzayda çalışabilecek yeni nesil sensör prototipleri üzerinde çalışıyor.
Uzaya avcı uçakları konuşlandırma ve yörüngeye radar sistemi oturtmak da hipersonik füzelerin düşürülmesi için geliştirilen fikirler arasında.
Savunma Bakanı Mark Esper geçen Ağustos’ta ABD’nin de hipersonik silah geliştirme üzerine çalıştığını ve bu silahın birkaç yıl içinde üretileceğini açıkladı.
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