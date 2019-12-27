Rus Ordusu: ‘İlk Sesten Hızlı Silahımız Kullanıma Hazır’

Avangard’ın 1957’de fırlatılan ilk Sovyetler uydusundan bu yana en büyük teknolojik gelişme olduğunu savunan Putin, Rusya’nın hipersonik silahlara sahip tek ülke olduğunu da vurgulamıştı.

Putin, geçen yıl Mart ayındaki ulusa sesleniş konuşmasında tanıttığı silah sistemlerinden Avangard’ın keskin manevra kabiliyetleri sayesinde füze savuma sistemlerini etkisiz hale getirdiğine dikkat çekmiş ve yeni hipersonik füzeyi “yenilmez’’ olarak nitelemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ABD ile yenilenen Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması (New START) kapsamındaki şeffaflık şartını yerine getirerek, geçen ay Avangard’ı Amerikalı denetçilere tanıtmıştı.

"ABD birkaç yıl içinde hipersonik silah üretecek"

ABD ise Rusya ve Çin tarafından geliştirilen yeni hipersonik silahlara karşı yeni savunma stratejileri oluşturmaya çalışıyor.

ABD’li yetkililer düşman füzelerini özellikler de hipersonik silahları tespit etmek için uzayda çalışabilecek yeni nesil sensör prototipleri üzerinde çalışıyor.

Uzaya avcı uçakları konuşlandırma ve yörüngeye radar sistemi oturtmak da hipersonik füzelerin düşürülmesi için geliştirilen fikirler arasında.

Savunma Bakanı Mark Esper geçen Ağustos’ta ABD’nin de hipersonik silah geliştirme üzerine çalıştığını ve bu silahın birkaç yıl içinde üretileceğini açıkladı.

