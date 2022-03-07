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Rus ordusu insani koridor için saldırılarına ara veriyor

07.03.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus ordusunun, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ricası üzerine Ukrayna’nın pek çok kentinde halkın savaş bölgesini terk edebilmesi için insani koridorlar oluşturulmasına izin vereceği bildirildi.

Rus ordusu insani koridor için saldırılarına ara veriyor

Rus ordusunun, Ukrayna'nın pek çok kentinde halkın savaş bölgesini terk edebilmesi için insani koridorlar oluşturulmasına izin vereceği bildirildi. Rus haber ajansı Interfax'ın Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, bunun için Rus ordusu TSİ 10.00'dan itibaren geçici olarak saldırılarını durduracak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ricası ve savaştan etkilenen kentlerdeki durumun vahameti nedeniyle alınan kararın, aralarında başkent Kiev, Mariupol ve Sumy gibi pek çok kentte geçerli olacağı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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