Rus ordusu Kiev'de AVM'yi vurdu! Saldırının boyutu gün ağarınca fotoğraflarda ortaya çıktı

Rusya, Ukrayna işgalinde şiddetin boyutunu her geçen gün artırıyor. Savaşın başından beri sivillerin bulunduğu bölgeleri bombalamaktan çekinmeyen Rus ordusu, dün akşam başkent Kiev'deki bir AVM'yi hedef aldı.

BOMBALARIN HEDEFİ OLAN AVM'DE CAN KAYBI ARTIYOR

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun dün gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi. Kısa süre sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğu açıklandı.

AVM'NİN SON HALİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Öte yandan gün ağarınca saldırı bölgesi kameralarla görüntülendi.

Koskocaman binanın getirildiği son hal, görenleri endişelendirdi.

Sosyal medyada binlerce kişi sivilleri vuran Rus lider Putin'e ve Rusya'yı engelleyemeyen dünya liderlerine ateş püskürdü.

RUS SALDIRILARINDA 115 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan son açıklamada ise saldırıların başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana 115 çocuğun hayatını kaybettiği, 148 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Rus birliklerinin sivil alt yapı ve yerleşim bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 530 eğitim kurumunun hedef alındığı bunlardan 72'sinin tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Rus saldırılarında ayrıca tıp merkezleri, sanat okulları, spor tesisleri ve kütüphaneler de dahil olmak üzere çocuklara yönelik 40'tan fazla kurumun yıkıldığı veya hasar gördüğü kaydedildi.

RUS ORDUSU 15 BİN ASKER, 97 UÇAK, 121 HELİKOPTER, 498 TANK KAYBETTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-21 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 15 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 97 uçak, 121 helikopter, 498 tank, 1535 zırhlı araç, 240 top, 80 roketatar sistemi ve 45 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 969 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 24 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.

(AA)

