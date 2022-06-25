Rus Ordusu Severodonetsk’i Tamamen Ele Geçirdi

Rus kuvvetleri, haftalardır yoğun çatışmaların yaşandığı doğudaki Ukrayna kenti Severodonetsk’in tamamını işgal etti. Belediye başkanının doğruladığı gelişme, Ukrayna’nın bir ayı aşkın süredir cephedeki en büyük yenilgisi oldu.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Moskova’ya bağlı güçlerin şimdi ülkenin doğusunda hala Ukrayna’nın elindeki son büyük kale olan Luhansk bölgesindeki Lisiçansk kentine saldırdığını bildirdi. Lisiçanks ve Severodonetsk, Siverskyi Donets nehrinin iki yakasındaki ikiz kentler konumunda bulunuyorlar.

Bir zamanlar 100 binin üzerinde kişinin yaşadığı ancak şimdi bir enkaza dönüşen Severodonetsk’in düşmesi, geçen ay Mariupol’u ele geçirmesinden sonra Rusya’nın en büyük zaferi oldu.

Rusya şimdi taarruzunu ilerleterek nehrin karşı yakasında daha fazla toprak ele geçirmeyi hedefliyor. Ukrayna’ysa, Moskova’nın haftalardır süren çatışmalarda ödediği bedellerin Rus güçlerini gelecek haftalarda karşı saldırılara karşı kırılgan bir konumda bırakacağını umuyor.

Severodonetsk’in belediye başkanı Oleksandr Stryuk ulusal televizyon kanalında yaptığı açıklamada, “Kent şu anda tamamen Rus işgali altında. Kendi düzenlerini tesis etmeye çalışıyorlar, bildiğim kadarıyma bir tür komutan atadılar” diye konuştu.

Stryuk, hala kentte kalanların artık Ukrayna’nın elindeki bölgelere erişemeyeceğini, kentin çıkışlarının tamamen kapatıldığını söyledi.

Rus Interfaks haber ajansı, sahadaki Rus yanlısı savaşçıların bir temsilcisine dayanarak, Rus ve Rus yanlısı güçlerin Lisiçansk’a girdiğini ve çatışmaların kentsel alanlarda devam ettiğini bildirdi. Bu haber henüz doğrulanmadı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en büyük kara savaşı olan Ukrayna’daki savaş beşinci ayına girerken, Ukraynalı yetkililer Rusya’nın ülkenin batısı, kuzeyi ve güneyindeki kesimlere füzeler yağdırdığını belirtti.

