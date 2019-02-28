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Rus ordusu Suriye’de ele geçirdiği silahları şehir şehir gezdirip halka gösteriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:25 | Son Güncelleme

Beşar Esad rejimi ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda Suriye’deki iç savaşta etkin bir şekilde bulunan Rusya, Suriye’ye operasyonlarında ele geçirdiği silahları Rusya’da trenle şehir şehir gezdirip sergiliyor.Suriye’de çeşitli bölgelerde askeri operasyonlarda bulunan ve üsleri bulunan Rusya, iç savaşta muhalifler ve terör grupları ile önemli çatışmalar yaşadı.

Beşar Esad rejimi ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda Suriye’deki iç savaşta etkin bir şekilde bulunan Rusya, Suriye’ye operasyonlarında ele geçirdiği silahları Rusya’da trenle şehir şehir gezdirip sergiliyor.
Suriye’de çeşitli bölgelerde askeri operasyonlarda bulunan ve üsleri bulunan Rusya, iç savaşta muhalifler ve terör grupları ile önemli çatışmalar yaşadı. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de Rus ordusunun başarısını halka göstermek için ilginç bir çalışma başlattı. Suriye’de teröristlerin ve muhaliflerin kullandığı Rus ordusu tarafından ele geçirilen araçlar ile birçok silah trenlerle şehir şehir gezdirilerek halka sergileniyor.

Binlerce kişi savaş trenini ziyaret ediyor
Ağır ve hafif zırhlı araçlar ile silahlar Rusya’nın güneyinden başlayarak trenle şehir şehir gezdirilmeye başlandı. Krasnodar’dan başlatılan tren sergisi Krasnodar bölgesine bağlı Kerç, Sevastopol ve Novorossiysk, Rostov gibi güney şehirlerinde devam ediyor. Trenin ayrıca Irkutsk, Kemerovo, Novosibirsk, Omsk, Saratov, Samara, Sverdlovsk, Tümen, Chelyabinsk, Başkurdistan, Tataristan, Udmia, Altay, Krasnoyarsk, Perm gibi bölgelerine gideceği ve halka açık sergi yapılacağı açıklandı. Trenin ulaştığı her tren istasyonunda askeri bandolar karşılama yapıp halk ele geçirilen silahları yakından inceliyor.

Tren vagonlarında 500 zırhlı araç
Rusya Savunma Bakanlığı 18 vagonla 500 ağır zırhlı araç, roketler, silahlar, patlayıcılar, kamuflajlar ve çok sayıda topçu zırhlılarını taşıyan trenin toplamda 60’dan fazla şehir ile 28 bin kilometre yol kat edeceğini açıkladı. Trenin 8 Mayıs tarihinde Kubinka şehrinde bulunan Patroit parkından Moskova’ya doğru hareket edeceği ve son durağın Moskova olacağı duyuruldu.

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