Bunun adı Putin korkusu! Rus ordusunda moraller yerler bir

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etme emri veren Vladimir Putin'in ordusunda moraller o kadar düştü ki askerler üç haftadan uzun süren savaştan bıkmış görünüyor. Yaklaşık 10 bin askerin öldürüldüğü işgalci güçlerin arasında orduya savaş için katılan askerler de bulunuyor. Askerler çatışmalardan kaçmak için kendilerini bacaklarından vurmaya başladı.

Daily Star'ın haberine göre, Rus ordusundan görevlerini bırakıp eve dönen herkesi sert cezalar beklerken, askerlerden bazıları eve bir an önce dönebilmek için aşırı önlemler almaya başladı.

Belaruslu medya kuruluşu NEXTA'ya göre, Putin'in askerlerinden bazıları tepki çekmemek adına Ukraynalıların mühimmatlarını bulup bacaklarına ateş etmede kullanıyor.

Annesini eve çağıran bir askerin ses kaydında, Rus AK-74'leri tarafından ateşlenen 5.62 cephane yerine düşmanları tarafından ateşlenen 7.62 mermileri aradıklarını söylediği duyuluyor.

Ukrayna topraklarındaki savaş alanından kaçmak için çaresiz olduğu anlaşılan asker, Putin'i reddedenler yaklaşık sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldığı için eve gidemeyeceğini söylüyor.

RUS ASKERİNİN İTİRAFLARI

Geçen hafta sonu basına yansıyan bir başka konuşmada, bir Rus askerinin şunları söylediği duyuluyor:

"14 gündür bize ateş ediyorlar. Korkuyoruz. Yiyecek çalıyoruz, evlere giriyoruz. Sivilleri öldürüyoruz. Rus subayları eve dönmek için kendilerini bacaklarından vurdular. Her yerde ceset var."

Öte yandan Rusya'nın savaş başından bu yana kaybettiği askerlerin gerçek sayısı da ortaya çıktı. Putin yanlısı bir gazete rakamları yayımladıktan hemen sonra sildi.

