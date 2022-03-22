HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bunun adı Putin korkusu! Rus ordusunda moraller yerler bir

Bunun adı Putin korkusu! Rus ordusunda moraller yerler bir

22.03.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus ordusundaki askerler işgalden bıkmış durumda. Savaştıkları Ukrayna topraklarından eve dönmek için uyguladıkları yöntem dehşete düşürdü. Askerler, Putin'in cezalarından korktukları için Ukraynalıların mühimmatlarıyla kendi kendilerini vuruyor.

Bunun adı Putin korkusu! Rus ordusunda moraller yerler bir

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etme emri veren Vladimir Putin'in ordusunda moraller o kadar düştü ki askerler üç haftadan uzun süren savaştan bıkmış görünüyor. Yaklaşık 10 bin askerin öldürüldüğü işgalci güçlerin arasında orduya savaş için katılan askerler de bulunuyor. Askerler çatışmalardan kaçmak için kendilerini bacaklarından vurmaya başladı.

Daily Star'ın haberine göre, Rus ordusundan görevlerini bırakıp eve dönen herkesi sert cezalar beklerken, askerlerden bazıları eve bir an önce dönebilmek için aşırı önlemler almaya başladı.

Belaruslu medya kuruluşu NEXTA'ya göre, Putin'in askerlerinden bazıları tepki çekmemek adına Ukraynalıların mühimmatlarını bulup bacaklarına ateş etmede kullanıyor.

thumbs_b_c_7f340f82e7dea0a51927b2b059c6de6a

Annesini eve çağıran bir askerin ses kaydında, Rus AK-74'leri tarafından ateşlenen 5.62 cephane yerine düşmanları tarafından ateşlenen 7.62 mermileri aradıklarını söylediği duyuluyor.

Ukrayna topraklarındaki savaş alanından kaçmak için çaresiz olduğu anlaşılan asker, Putin'i reddedenler yaklaşık sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldığı için eve gidemeyeceğini söylüyor.

RUS ASKERİNİN İTİRAFLARI

Geçen hafta sonu basına yansıyan bir başka konuşmada, bir Rus askerinin şunları söylediği duyuluyor:

"14 gündür bize ateş ediyorlar. Korkuyoruz. Yiyecek çalıyoruz, evlere giriyoruz. Sivilleri öldürüyoruz. Rus subayları eve dönmek için kendilerini bacaklarından vurdular. Her yerde ceset var."

Öte yandan Rusya'nın savaş başından bu yana kaybettiği askerlerin gerçek sayısı da ortaya çıktı. Putin yanlısı bir gazete rakamları yayımladıktan hemen sonra sildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna’dan şoke eden iddia! 2500 çocuk Ruslar tarafından…Ukrayna’dan şoke eden iddia! 2500 çocuk Ruslar tarafından…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Erdoğan, Metaverse Forumu'nda duyurdu: İlan ediyorum...Erdoğan, Metaverse Forumu'nda duyurdu: İlan ediyorum...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sayı artınca harekete geçtiler! Ukraynalı kadın ve çocukları...

Sayı artınca harekete geçtiler! Ukraynalı kadın ve çocukları...

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Zelenskiy'e suikast son anda önlendi!

Zelenskiy'e suikast son anda önlendi!

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.