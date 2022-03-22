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Rus ordusundan korkunç yıkım! "Aşağılık bir şekilde yok etmeye devam ediyor"

22.03.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, işgalci Rus güçlerinin Mariupol'de yaptığı son yıkımı duyurdu. Mariupol kenti Rus ordusu tarafından atılan iki adet "çok güçlü bomba" ile vurulduğu açıklandı.

Rus ordusundan korkunç yıkım! "Aşağılık bir şekilde yok etmeye devam ediyor"

Rusya'nın yaklaşık 1 aydır süren Ukrayna işgali ülkenin stratejik bölgelerine yoğunlaşmış durumda. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Mariupol'u kentini yoğun bombardımana tutuyor. Ukrayna'dan yapılan son açıklamada Rus birliklerinin Mariupol'ü iki "çok güçlü bomba" ile vurduğu aktarıldı.

Mariupol Belediye Meclisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun saldırılarının devam ettiği Mariupol’a Rus güçlerinin havadan iki çok güçlü bomba attığı ve bunun sonucunda şehrin daha da büyük bir yıkıma maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Düşman, Ukrayna’nın Mariupol şehrini aşağılık bir şekilde yok etmeye devam ediyor. Rus hava kuvvetleri, bugün iki çok güçlü hava bombası attı. Şehir daha da büyük bir yıkıma maruz kaldı." ifadesi kullanıldı.

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