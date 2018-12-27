Rus ordusunun 2019 takvimi, Kremlin'in gizli silahını açık etti

İşte Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan özel 2019 takvimi.
Kremlin'in gizli silahı ortaya çıktı
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2019 takviminin Ocak ayı sayfasında 'Dünyanın her yerine yük taşımacılığı' yazısı yer alıyor.
Takvimin Şubat ayı için ayrılan sayfasında 'Rus 'ayıları' kış uykusuna yatmaz' yazısı var.
Mart ayı sayfasında 'Bakışlarla can evinden vurmak, Kremlin'in gizli silahı' yazısı yer alıyor.
Nisan ayı için ayrılan sayfasında 'Rus kardelenleri' diye yazılıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan takvimin Mayıs ayı sayfasında 'Geçit töreni provası: 9 Mayıs 2033' diye yazılıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2019 takviminin Haziran ayı sayfasında 'Konser' öncesi alet ayarlanması' yazısı var.
Temmuz ayı sayfasında 'Sert erkeklerin kullandığı Rus yapımı elektrikli gofret yapma makinesi' yazısı var.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2019 takviminin Ağustos ayı sayfasında Rus yapımı Krokodil (Timsah) helikopteri görüntüsü ve 'Rus ustalar, 'Timsahlar'ı bile uçuruyorlar' yazısı yer alıyor.
Takvimin Eylül ayı sayfasında 'Bazı kadınlar kafa uçurucu etkisine sahip' yazısı yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2019 takviminin Ekim ayı sayfasında 'Tecrübeli bilgisayar kullanıcısı' yazısı var.
2019 takviminin Kasım sayfasında Rus yapımı Kornet tipi tanksavar füze sistemi görüntüsü yer alıyor.
Aralık ayı için ayrılan sayfada "Yılbaşı oyuncakları, ışıkları ve havai fişekleri" yazısı yer alıyor.
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