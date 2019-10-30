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"Rus ortaklarımıza inanmak durumundayız ancak teröristlere güvenemeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 00:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Bugün itibarıyla Rusya YPG'lilerin çekildiğini bildirdi. Rus ortaklarımıza inanmak durumundayız ancak teröristlere güvenemeyiz" - "Suriye'de güvenli bölgede YPG/PKK'lı terörist görürsek onları yok etmekte tereddüt etmeyiz"

CENEVRE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın YPG/PKK'lı teröristlerin güvenli bölgeden çekildiğine ilişkin bildirimlerine inanmak zorunda olduklarını, ancak teröristlere güvenmediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, önceliklerinin Suriye krizini, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda, Suriyelilerin sahiplendiği bir süreç dahilinde bitirmek olduğunu söyledi.

"Astana garantörleri ve BM ile Cenevre'deki tüm istişarelerimiz boyunca, muteber bir Komite oluşması gerektiğini savunduk." diyen Çavuşoğlu, Komitenin yarın çalışmalarına başlayacağını, bu vesileyle Astana formatının bir kez daha etkili bir uluslararası girişim olduğunu kanıtladığını belirtti.

Çavuşoğlu, garantör ülkelerin ve Suriye meselesinin tüm taraflarının Komiteye tam destek vereceğini ifade ederek, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının başlamasının, ileriye doğru büyük bir adım olduğunu söyledi.

Sahadaki iş birliğine de değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İdlib'de göreceli sükunet mevcut. Daha fazla kan akmasını engelleyeceğiz. Bu aynı zamanda siyasi sürecin işlemesine de uygun ortam yaratacak. Belli çevrelerden gelen iddiaların aksine, Barış Pınarı Harekatı siyasi süreci siyasi süreci destekleyecektir. Bunun sebebi YPG/PKK'nın ayrılıkçı bir terör örgütü olmasıdır. Harekatımız Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına katkıda bulunmuştur."

Çavuşoğlu, mültecilerin güvenli ve rızaları dahilinde Suriye'ye dönüşlerini de çok önemsediklerini dile getirerek, tüm koşulların sağlanması için BM ile iş birliği yapılması gerektiğinin altını çizerek, "2 milyon civarı Suriyelinin terörden arındırılmış alanlarına dönebileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Astana garantörleri olarak birlikte çalışmaya kararlı olduklarının altını çizdi.

YPG/PKK'lı teröristlerin güvenli bölgeden çekilmeleri için ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlarla ilgili bir soruya Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya YPG'lilerin çekildiğini bildirdi. Rus ortaklarımıza inanmak durumundayız ancak teröristlere güvenemeyiz. Suriye'de güvenli bölgede YPG/PKK'lı terörist görürsek onları yok etmekte tereddüt etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Anayasa Komitesi sürecinin zorlu bir süreç olacağını, tüm tarafların birbirlerini düşman olarak görmektense, birlikte çalışmaya odaklanmaları gerektiğini belirtti.

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