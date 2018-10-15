Rus Ortodoks Kilisesi Fener ile bağlarını kopardı

Karar, Patrikhanenin Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılma talebini kabul etmesi üzerine alındı.Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılıp bağımsız olmak için yaptığı talebin geçen hafta Fener Rum Patrikhanesi tarafından kabul edilmesi üzerine, Moskova'daki kilise İstanbul'daki patrikhane ile tüm bağlarını koparma kararı aldı.

Rus Ortodoks Kilisesinin dış ilişkiler sorumlusu metropolit Hilaryon, kararı kilisenin Minsk'te gerçekleştirdiği toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamayla duyurdu. Bu karar artık Moskova'daki kiliseyle İstanbul'daki patrikhaneden papazların birlikte dini hizmet veremeyeceği ve ibadet edenlerin de birlikte komünyon ayinine katılamayacağı anlamına geliyor.

Hilaryon, Belarus'un başkenti Minsk'te yaptığı açıklamada, "tamamen hizipçiliğe ortak olmakla" suçladığı Fener Rum Patrikhanesinin geçen hafta verdiği kararı tanımadıklarını söyledi. Rus metropolit, yasa dışı olarak tanımladığı bu kararın kendilerine başka bir seçenek bırakmadığını sözlerine ekledi.