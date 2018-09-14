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Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi'nin başkanlık ettiği yapılardan çıkıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2018 20:59 | Son Güncelleme

Rus Ortodoks Kilisesi Ruhani Meclisi, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Fener Rum Patrikhanesi'nin başkanlık ettiği yapılardaki mevcudiyetini sonlandırması yönünde bir karar aldı.

Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi'nin başkanlık ettiği yapılardan çıkıyor

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna kiliselerinin bağımsızlığı yönünde Kiev'e temsilci göndermesi sonrası Rus Ortodoks Kilisesi ile Fener Rum Patrikhanesi arasındaki gerilim giderek tırmanıyor.

Rus Ortodoks Kilisesi Ruhani Meclisi'nin kararına göre Kilise, Fener Rum Patrikhanesi'nin başkanlık ettiği yapılardan çıkacak.

Patrikhanenin başpiskoposlarıyla ortak ayin düzenlemeye son verme kararı da alan Rus Ortodoks Kilisesi, kiliselerdeki ibadetler sırasında Fener Rum Patriği Bartholomeos'un adının anılmayacağını da açıkladı.

RUSYA ORTODOKS KİLİSESİ KESİN BİR DİLLE KARŞI ÇIKIYOR

Kendisini 'ekümenik' (evrensel) sayan Fener Rum Kilisesi'nin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığından yana tavır aldığı, Rusya Ortodoks Kilisesi'nin ise bu olasılığa kesin bir dille karşı çıktığı basına yansımıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nin, Moskova'nın izni olmadan tüm devletlere bağımsız kilise oluşturma hakkı verme yönünde karar aldığını aktararak, "Bu kararı göz önüne alacak olursak ilk sırada Ukrayna'nın ulusal kilise oluşturma hakkı olabilir" demişti.

BAZI DİN ADAMLARI OTOSEFAL KURDDUKLARINI İLAN ETMİŞTİ

Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi'ni (Otosefal) kurduklarını ilan etmişlerdi. Ancak Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması gerekiyor.

Eylül başında İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la bir araya gelmişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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Hristiyanlık diye bir DİN yoktur. İsevilik vardır. Yahudilik diye bir DİN yoktur Musevilik vardır. Müslümanlık diye bir DİN yoktur Muhammedilik vardır. O din bu din şu din diye birşey yoktur. SADECE DİN VARDIR. O DA İSLÂM DIR. ALLAH KİŞİLERİN CANININ İSTEDİĞİ ŞEKİLDE BİR YARATICI DEĞİLDİR. Tam aksine ihlas ile teveekül ile bağlanacağı muaazam üstü muazzam bir gerçektir. Bugünkü din adı altında piyasa olan hiç bir yapı İSLÂM ı anlamamaktadır. MUSA, İSA. MUHAMMED ! Öncekilerde de sonrakilerde sadece tek var olan İSLÂM İÇİNDİR. ALLAH I HAKKIYLA ARAYAN KURTULUR.
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