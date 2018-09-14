Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi'nin başkanlık ettiği yapılardan çıkıyor

Kendisini 'ekümenik' (evrensel) sayan Fener Rum Kilisesi'nin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığından yana tavır aldığı, Rusya Ortodoks Kilisesi'nin ise bu olasılığa kesin bir dille karşı çıktığı basına yansımıştı.

BAZI DİN ADAMLARI OTOSEFAL KURDDUKLARINI İLAN ETMİŞTİ

Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi'ni (Otosefal) kurduklarını ilan etmişlerdi. Ancak Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması gerekiyor.

Eylül başında İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la bir araya gelmişti.

