Rus oyuncu, Koh Samui Adası’nda yoga yaparken dalgaların arasında kayboldu

Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan manken ve oyuncu Kamilla Belinskaia (24), tatil için gittiği Tayland'daki Koh Samui Adası’nın kayalıklarında sabah saatlerinde yoga yapmaya başladı. Aniden gelen dev dalganın çarpması ile Belinskaia denize sürüklendi.

ARAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Rus oyuncunun denize düştüğünü gören bir otel çalışanının denize atlayarak oyuncuyu kurtarmaya çalıştığı fakat Kamilla Belinskaia’yı bulamadığı bildirildi. Yetkililer, kayıp Rus oyuncunun bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Aktrisin ölmeden önce meditasyon anlarını gösteren videosunun ise internette yayıldığı kaydedildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır