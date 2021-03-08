HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus paraşütçülerden sıra dışı 8 Mart kutlaması

Rus paraşütçülerden sıra dışı 8 Mart kutlaması

08.03.2021 15:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Hava Kuvvetleri’nden seçilmiş paraşütçüler gerçekleştirdikleri özel atlayışla Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Paraşütçüler, 4 bin metreden atlayarak, ‘8 Mart’ yazılı sancakla iniş yaptı.

Dünyanın dört bir yanında kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir birinden farklı kutlamalara bir yenisi daha eklendi.

Rusya Hava Kuvvetleri’nden seçilmiş paraşütçüler, 4 bin metreden atlayış yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nda yapılan paylaşımda, “En iyi paraşütçülerimiz, An-26 tipi uçaktan 4 bin metre irtifadan atlayış yaparak, ‘8 Mart’ yazılı sancakla iniş yaptı” denildi.

Paraşütçüler, yanlarında taşıdıkları çiçekleri kadın askerlere takdim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
Yemen'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde yangın!Yemen'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde yangın!
İhlas suresi okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleriİhlas suresi okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri
1/
Anahtar Kelimeler:
Rusya

En Çok Okunan Haberler

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Küvet pozuyla bu sefer şaşırttı

Küvet pozuyla bu sefer şaşırttı

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Son Dakika: Beşar Esad koronavirüse yakalandı

Son Dakika: Beşar Esad koronavirüse yakalandı

Yemen'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde yangın!

Yemen'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde yangın!

Başarılı lise öğrencisine 1 milyon doların üzerinde burs teklifi

Başarılı lise öğrencisine 1 milyon doların üzerinde burs teklifi

Köpekler PCR testlerinden bir hafta önce tespit ediyor

Köpekler PCR testlerinden bir hafta önce tespit ediyor

AB, Kıbrıs müzakerelerinde bulunmak istiyor

AB, Kıbrıs müzakerelerinde bulunmak istiyor

Jeff Bezos’tan boşanan Scott fen bilgisi öğretmeniyle evlendi

Milyarder Bezos'tan boşandı, fen bilgisi öğretmeniyle evlendi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.