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Rus piyanist Mikhail Khokhlov, İstanbul'da piyano dersi verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Rus piyanist Mikhail Khokhlov, İstanbul'da piyano dersi verdi

İSTANBUL (AA) - Rusya devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü "Gnessin Moskova Müzik Okulu Müdürü" piyanist Mikhail Khokhlov, İstanbul'da piyano dersi verdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Khokhlov, Türkiye'de yaşayan müzisyenlere ve piyano pedagoglarına Rusya'da ilk piyano dersinin nasıl yapıldığını göstermek üzere, Rusya İstanbul Başkonsolosluğu konser salonunda ders verdi.

Yaklaşık 45 dakika süren dersin sonunda piyanist Mikhail Khokhlov, seyircilerin sorularını yanıtladı.

Etkinlikte ayrıca Türkiye'de yayımlanan pedagog ve piyanist Amine Aygistova'nın kaleme aldığı "Piyanoya İlk Adım Notalı Rus Piyano Metodu" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, etkinliğinde açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'da ders vermeyi kabul etmesinden dolayı Khokhlov'a teşekkür ederek, "Uzmanlık dersinde dünyaca ünlü olan Rus piyano ekolünün avantajlarını göstermeye imkan vereceğini ve Rusya ile Türkiye'de bu yıl düzenlenen Kültür ve Turizm yılı çerçevesinde önemli bir etkinlik olacağını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus Devlet sanatçısı Mikhail Khokhlov ise "Piyanoya İlk Adım Notalı Rus Piyano Metodu" kitabının Türkiye'de müzikseverlerle buluşmasından dolayı sevinçli olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Özenle hazırlanmış bu kitabı incelediğimde diğer önemli bestecilerin yanı sıra okulumuzun kurucusu olan Elyena Gnesina'nın eserlerine de yer verilmiş olması beni ayrıca mutlu etti. Yaptığım değerlendirme sonucunda, kitabın piyano eğitimine yeni başlayanlar için, profesyonelce olduğunu düşündüm ve Aygistova'nın detaycı yaklaşımıyla dikkate alınarak yazılmış. Gerçekten önemli bir kaynak olduğunu belirtmek isterim. Pek çok ülkede müzisyenlerin önem verdiği Rus Piyano Ekolü bu kitap sayesinde Türkiye'deki müzisyenler için çok önemli olacaktır."

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Mikhail Khokhlov

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