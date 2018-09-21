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Rus Pobeda Havayolları’nın Sabiha Gökçen uçuşları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:48 | Son Güncelleme

RUS Pobeda Havayolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan seferleri bugün başladı.

Rus Pobeda Havayolları’nın Sabiha Gökçen uçuşları başladı

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA)-RUS Pobeda Havayolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan seferleri bugün başladı.

Rus Havayolu şirketi Pobeda Havayolları’nın Rusya’nın başkenti Moskova’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na seferleri bugün başladı. Moskova’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gelen uçak saat 14.10 sularında inişini gerçekleştirdi. İlk uçak su takıyla karşılandı. Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla gerçekleştirilen ilk uçuşla Sabiha Gökçen’e gelen 189 yolcuya lokum ikram edildi. Söz konusu seferler haftanın her günü düzenlenecek. Öte yandan Pobeda Havayolları, 28 Ekim 2018 tarihinden itibaren de yine Sabiha Gökçen’den Rusya’nın St. Petersburg şehrine yönelik seferlere başlayacak. Bu uçuşlar da yine günlük ve karşılıklı olarak yapılacak. İlk uçuş için gerçekleştirilen törene İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad, uçuş ekibi ve Pobeda Havayolları yetkilileri ve diğer üst düzey yöneticiler katıldı. Tören sonunda ilk uçuşa özel pasta kesimi yapıldı.

İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Bin Murad, yaptığı açıklamada Pobeda Havayolları’nın Sabiha Gökçen ailesine katılmasından dolayı duydukları memnuniyeti belirtirken, “Bugün İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın 10. yıl dönümünü kutladığımız bu dönemde Aeroflot'un tamamına sahip olduğu Pobeda Havayolları’nı ağırlamak bizim için yeni bir kilometre taşıdır. Pobeda Havayolları, Vnukovo Uluslararası Havaalanı, Moskova (VKO) Sabiha Gökçen arasındaki tarifeli seferlerini 189 koltuk kapasiteli B737-800 ile gerçekleştirecektir. Bu uçuş ile Pobeda Havayolları Sabiha Gökçen'den uçan ilk Rus tarifeli havayolu şirketi oldu. Açılışını yaptığımız bu hat ile İstanbul Sabiha Gökçen olarak Rusya’da beşinci ve Moskova’da ikinci varış noktasına ulaştık. 2018'in ilk yarısından itibaren Sabiha Gökçen, Rusya'dan 180 bin yolcuyu ağırladı ve yıl sonunda yüzde 3’ün üzerinde bir büyüme ile 300 binin üzerinde yolcuya hizmet vermesi beklenmektedir” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Rus Pobeda Havayolları’nın Sabiha Gökçen uçuşları başladıRus Pobeda Havayolları’nın Sabiha Gökçen uçuşları başladıRus Pobeda Havayolları’nın Sabiha Gökçen uçuşları başladıRus Pobeda Havayolları’nın Sabiha Gökçen uçuşları başladı

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