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Rus polisinden fabrika gibi ‘sahte alkol imalathanesine’ baskın

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2019 11:16 | Son Güncelleme

Rusya’da polis ekipleri, sahte alkol üreten bir imalathaneye basın düzenledi.

Rusya, (DHA)- Rusya’da polis ekipleri, sahte alkol üreten bir imalathaneye basın düzenledi. Bir fabrika kadar üretim yapan imalathane polisi de şaşkına çevirdi.

Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı baskının görüntüleri ve detaylarını yayınladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Kursk kentinin sanayi bölgesinde, saatte yaklaşık 10 bin şişe sahte alkol üretebilen, otomatik tesisli bir imalathaneye baskın yapıldığı belirtildi. Yetkililer, bu tesisin günde 240 binden (77 bin litreden fazla) fazla şişe alkol üretebilecek kapasitede olduğunu belirtti. Öte yandan baskında, 175 bin farklı markaya ait jelatinin bulunduğu, ayrıca imalathanenin dışında sahte alkol şişeleri ile yüklü park halindeki bir TIR’a da el konulduğu belirtildi.

Ayrıca, kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde, şüpheliler otomatik tesisin nasıl çalıştığını polis ekiplerine gösterdi.

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