Rus rahip Smirnov'dan Rumlara gönderme

Deniz Berktay, (DHA) - Rus Ortodoks Kilisesi’nin üst düzey yetkililerinden, Patrikhane Aile İşleri Komisyonu Başkanı Rahip Dmitri Smirnov, Rumları iyilik bilmezlikle suçladı ve Rusların bir daha Rum ve Yunanlılar için Türklerle savaşmayacağını söyledi.

Smirnov, Rusya'da bir radyoya verdiği röportajda, Fener Patrikhanesi'nin Moskova Patrikhanesi ilişkisine değindi. Rahip Smirnov, Fener Patrikhanesi'nin Moskova Patrikhanesi'ne karşı tavır alması ve Yunan Ortodoks Kilisesi ile Iskenderiye Patrikhanesi'nin bu konuda Fener Patrikhanesi'ne destek vermesi ile ilgili olarak, bu üç kilisenin Rum/Yunan rahiplerin denetiminde olduğunu ve Yunanlıların eskiden beri Ruslara karşı dostça davranmadığını söyledi.

Ruslar’ın tarihte kan dökerek, kendi askerlerini feda ederek Rumlar’ı Osmanlı İmparatorluğuna karşı desteklediğinin ileri süren Smirnov, buna karşılık Rum/Yunanlılar’ın kendilerine hiçbir şekilde minnettarlık göstermediğini dile getirdi. Smirnov, Yunanlıların hala İstanbul’un geri almak gibi bir hayali olduğunu, bunun için Ruslar’ın harekete geçeceğine ve savaşacağına inandıklarını, ancak bunun olmayacağını söyledi.