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Rus rekortmen 18 tonluk kamyonu iple çekerek yeni dünya rekoruna imza attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:20 | Son Güncelleme

Rusya’da bir ağırlık çekme rekortmeni olan İvan Savkin, bu kez 18 ton 600 kilogram ağırlığındaki damperli kamyonu çekerek dünya rekoru kırdı.Rusya’nın Primorye Bölgesi’nde düzenlenen Uluslararası Vladivostok Autoshow otomobil fuarından büyük bir rekor denemesi yapıldı.

Rusya’da bir ağırlık çekme rekortmeni olan İvan Savkin, bu kez 18 ton 600 kilogram ağırlığındaki damperli kamyonu çekerek dünya rekoru kırdı.
Rusya’nın Primorye Bölgesi’nde düzenlenen Uluslararası Vladivostok Autoshow otomobil fuarından büyük bir rekor denemesi yapıldı. Powerlifting ve ağır atletizm şampiyonu İvan Savkin, aylar önce yaptığı hazırlıklar sonrasında 18 ton 600 kilogram ağırlığında olan damperli kamyonu iple çekmeyi başardı.
Daha önce 11 ton 300 kilo ağırlığında bir gemi ve 18 tonluk traktör çekerek rekorlar kıran Savkin, daha öncekilerden farklı olarak ağırlığı çekme sırasında kullanılan rampa ve özel üretilen iplerden kullanmadan tamamen doğal koşullarda kamyonu çekmeyi başardı. Kısa bir mesafede kamyonu yürütmeyi başaran Savkin başarılı rekor denemesinin ardından izleyicilerle birlikte sevinç gösterilerinde bulundu. Daha önce 9 ton ile kırılan desteksiz kamyon çekme rekorunu kıran Savkin’in başarısı Guinness temsilcilerinin onayının ardından resmiyete kavuşacak.

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