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  4. Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

23.05.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus para birimi ruble, pazartesi günü Euro karşısında yüzde 6'dan fazla değer kazandı. Rus rublesinin değeri, sermaye kontrolü, yüksek petrol fiyatları ve yaklaşan ay sonu vergi dönemi nedeniyle Euro karşısında son 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

Türkiye saatiyle 15.38'de Rus rublesi, yüzde 6,3 oranında değer kazanarak 2015 yılı Haziran ayı başından bu yana Euro karşısındaki en yüksek seviyeye erişti.

KRİZE RAĞMEN NASIL YÜKSELDİ?

Ruble, Rusya'daki ekonomik krize rağmen bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kazanarak, dünyanın en yüksek performans gösteren para birimi oldu. Ancak bunda, Ukrayna işgali nedeniyle Batılı ülkelerin aldığı yaptırım kararları sonrasında Rusya'nın finans sektörünü korumak için uygulamaya konan sermaye kontrolünün sağladığı yapay desteğin de payı var.

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Rus rublesi, Batılı ülkelerin yaptırımlarının Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmasından sonra ihracat odaklı firmaların yabancı döviz cinsinden gelirlerini rubleye çevirme zorunluluğu getirilmesi nedeniyle de değer kazandı.

Rus bankası Tinkoff'un aracı kurumu Tinkoff Investments'tan uzmanlar, Merkez Bankası ve hükümet kısıtlamalara devam ederken, rublenin orta vadede güçlenmeye devam edebileceğini kaydediyor.

Uzmanlar, "Sonbahara doğru ithalatın toparlanması ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla döviz kuru istikrar kazanmaya başlayabilir" diyor.

YIL SONU TAHMİNLERİ

Otkritie Bankası uzmanları da bir ay içinde 1 doların 55 ruble edebileceğini, yıl sonunda rublenin değer kaybederek bir dolar karşısında 70 ila 80'e gerileyeceğini öngörüyor.

Uzmanlar, rublenin değer kazanmasında, Rusya'nın sattığı doğal gaz karşısında yabancı alıcıların ödemelerini ruble cinsinden yapma talebinde bulunmasının da etkili olduğunu söylüyor.

MERKEZ BANKASI MÜDAHALE EDİYOR MU?

İş dünyası odaklı Rus gazetesi Vedomosti, kaynaklarına dayandırdığı ve Pazartesi günü yayınladığı haberinde, Merkez Bankası'nın rublenin kontrolsuz değer kazanmasını frenlemek için döviz satın almaya başladığını bildirdi.

Merkez Bankası bu haberi yalanlayarak "Bu bilgi gerçekle uyumlu değil" açıklaması yaptı.

Rus bankası Promsvyazbank uzmanlarıysa Merkez Bankası'nın müdahale etmesi durumunda bunun, ruble üzerindeki etkilerinin çok daha hissedilir olacağını söyledi.

Uzmanlar, "Yine de bu gibi haberler piyasa katılımcılarının davranışlarını etkileyebilir ve rublenin değer kaybetmesini tetikleyebilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rus Rublesi Rusya
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