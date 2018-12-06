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Rus ruleti oynarken, başından vurulmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 14:19 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş bulunan Osman Tekin, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Rus ruleti oynarken, başından vurulmuş

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş bulunan Osman Tekin, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis merkezine gidip, teslim olan arkadaşı Y.Z., Rus ruleti oynarken, Tekin'in başına dayadığı tabancanın ateş aldığını öne sürdü. Y.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Şerefiye Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'ta meydana geldi. Demir doğrama işiyle uğraşan Osman Tekin, iş yerinde başından vurulmuş bulundu. Esnafın haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Tekin'i ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Osman Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne gidip, teslim olan Y.Z., Osman Tekin ile iş yerinde Rus ruleti oynarken, arkadaşının başına dayadığı tabancanın ateş aldığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Rus ruleti oynarken, başından vurulmuş

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