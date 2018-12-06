HABER

Rus ruleti oynarken, başından vurulmuş (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 16:12 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş bulunan Osman Tekin, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş bulunan Osman Tekin, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis merkezine gidip, teslim olan arkadaşı Y.Z., Rus ruleti oynarken, Tekin'in başına dayadığı tabancanın ateş aldığını öne sürdü. Y.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Şerefiye Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'ta meydana geldi. Demir doğrama işiyle uğraşan Osman Tekin, iş yerinde başından vurulmuş bulundu. Esnafın haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Tekin'i ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Osman Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne gidip, teslim olan Y.Z., Osman Tekin ile iş yerinde Rus ruleti oynarken, arkadaşının başına dayadığı tabancanın ateş aldığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

PARTNERHerkes oradaydı!Herkes oradaydı!
DEAŞ'ın sözde 'Sincar Askeri Emiri'ne' 7,5 yıl hapis, oğluna beraatDEAŞ'ın sözde 'Sincar Askeri Emiri'ne' 7,5 yıl hapis, oğluna beraat
FETÖ sanığı eski vali Şahabettin Harput'a 6 yıl 3 ay hapis (1)FETÖ sanığı eski vali Şahabettin Harput'a 6 yıl 3 ay hapis (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar

Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar

Fuhuş baskını! 4 kadın ile 5 erkek yakalandı

Fuhuş baskını! 4 kadın ile 5 erkek yakalandı

Malatya'da kaybolan kadın kuyuda bulundu

Kaybolan kadın kuyuda bulundu

2018'in en iyi ekolojik fotoğrafları

2018'in en iyi ekolojik fotoğrafları

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Okulda büyük skandal! Arka sırada oturup...

Lisede taciz protestosuna katılan öğrencilere büyük şok!

Lisedeki rezalette o öğrencilere büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.