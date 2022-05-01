Rus saldırıları sürerken Mariupol’dan tahliyeler

Rusya, Ukrayna’nın güneyinde Karadeniz’e kıyısı olan Odesa kenti yakınlarında Amerikan ve Batılı ülkelerden gelen silahların bulunduğu bir depoyu vurduğunu iddia etti.

Savunma Bakanlığı deponun Onyx füzeleriyle vurulduğunu kaydetti.

Rusya’nın bu açıklaması Ukrayna’nın Moskova’yı Odesa havaalanında yeni yapılmış pisti vurmakla suçlamasının ardından geldi.

Rusya ayrıca Harkiv bölgesinde iki Ukrayna savaş uçağının düşürüldüğünü de iddia etti.

Bu arada Ukrayna’nın güneydoğusundaki Mariupol kentindeki çelik fabrikasından bazı sivillerin tahliye edildiğine dair haberler geliyor.

Bazı kadın ve çocukların Ukraynalılar’ın kentteki son savunma yeri olan çelik fabrikasından tahliye edildiği belirtiliyor.

Mariupol’da binlerce sivil su-gıda, ilaç sıkıntısı yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Sovyet döneminden kalma çelik fabrikasında bulunduğu tahmin edilen 1000 siville 2 bin Ukrayna askerinin tahliyesi için çaba harcıyor.

Rus RIA Novosti haber ajansı Cumartesi günü 19 yetişkin ve 6 çocuğun fabrikadan çıkarıldığını belirtti ama ayrıntı vermedi.

Bu haberin kamuoyuna yansımasının ardından Rus Savunma Bakanlığı da iki grup sivilin Azovstal çelik fabrikası çevresindeki yaşam alanını terk ettiğini kaydetti.

Birlemiş Milletler, Moskova ve Kiev’deki yetkililerle Mariupol’dan tahliyeler konusunda müzakerelerin devam ettiğini, bununla birlikte operasyonun karışıklığı ve değişkenliği nedeniyle ayrıntılar paylaşamayacağını belirtiyor.

