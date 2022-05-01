HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus saldırıları sürerken Mariupol’dan tahliyeler

Rus saldırıları sürerken Mariupol’dan tahliyeler

01.05.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna’nın doğusu ve güneyinde saldırılara devam ederken, Mariupol kentindeki çelik fabrikasından bazı sivillerin tahliye edildiği belirtiliyor

Rus saldırıları sürerken Mariupol’dan tahliyeler

Rusya, Ukrayna’nın güneyinde Karadeniz’e kıyısı olan Odesa kenti yakınlarında Amerikan ve Batılı ülkelerden gelen silahların bulunduğu bir depoyu vurduğunu iddia etti.

Savunma Bakanlığı deponun Onyx füzeleriyle vurulduğunu kaydetti.

Rusya’nın bu açıklaması Ukrayna’nın Moskova’yı Odesa havaalanında yeni yapılmış pisti vurmakla suçlamasının ardından geldi.

Rusya ayrıca Harkiv bölgesinde iki Ukrayna savaş uçağının düşürüldüğünü de iddia etti.

Bu arada Ukrayna’nın güneydoğusundaki Mariupol kentindeki çelik fabrikasından bazı sivillerin tahliye edildiğine dair haberler geliyor.

Bazı kadın ve çocukların Ukraynalılar’ın kentteki son savunma yeri olan çelik fabrikasından tahliye edildiği belirtiliyor.

Mariupol’da binlerce sivil su-gıda, ilaç sıkıntısı yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Sovyet döneminden kalma çelik fabrikasında bulunduğu tahmin edilen 1000 siville 2 bin Ukrayna askerinin tahliyesi için çaba harcıyor.

Rus RIA Novosti haber ajansı Cumartesi günü 19 yetişkin ve 6 çocuğun fabrikadan çıkarıldığını belirtti ama ayrıntı vermedi.

Bu haberin kamuoyuna yansımasının ardından Rus Savunma Bakanlığı da iki grup sivilin Azovstal çelik fabrikası çevresindeki yaşam alanını terk ettiğini kaydetti.

Birlemiş Milletler, Moskova ve Kiev’deki yetkililerle Mariupol’dan tahliyeler konusunda müzakerelerin devam ettiğini, bununla birlikte operasyonun karışıklığı ve değişkenliği nedeniyle ayrıntılar paylaşamayacağını belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amerikalılar tatil planlarını değiştiriyorAmerikalılar tatil planlarını değiştiriyor
"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu
Rus timi böyle pusuya düşürüldü!Rus timi böyle pusuya düşürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

Şampiyonluk kutlamalarında futbolculardan Fenerbahçe'ye küfür!

Şampiyonluk kutlamalarında futbolculardan Fenerbahçe'ye küfür!

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş değişiklik

İlginizi Çekebilir

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Medeniyetten kilometrelerce uzakta kurtarılmayı bekledi!

Medeniyetten kilometrelerce uzakta kurtarılmayı bekledi!

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.