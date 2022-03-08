Rus saldırılarına karşı böyle hazırlanıyorlar! Lviv halkı molotofkokteyli yapmayı öğreniyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Lviv’de de hazırlıklar sürüyor. Sivil halk, olası bir Rus saldırısına karşı molotofkokteyli yapmayı öğreniyor...

Ukrayna’daki Rus saldırıları her geçen gün şiddetini artırırken, Ukraynalı siviller kentlerine Rus ordusunun girme ihtimaline karşı hazırlıklarını hemen her şehirde sürdürüyor.

Lviv’deki bir sinema merkezinde gönüllüler tarafından isteyen sivillere şehrin korunmasında kullanılmak üzere molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor.

Eğitimlerde molotofun nasıl yapılacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi veriliyor. (İHA)



