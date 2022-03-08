HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus saldırılarına karşı böyle hazırlanıyorlar! Lviv halkı molotofkokteyli yapmayı öğreniyor

Rus saldırılarına karşı böyle hazırlanıyorlar! Lviv halkı molotofkokteyli yapmayı öğreniyor

08.03.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı birçok kentte devam ederken, Lviv'de de sivil halk olası çatışmalara karşı hazırlıklara devam ediyor. Rus ordusunun Kiev'e ilerleyişi sürerken, Lviv'de yerel halka muhtemel saldırılara karşı molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Lviv’de de hazırlıklar sürüyor. Sivil halk, olası bir Rus saldırısına karşı molotofkokteyli yapmayı öğreniyor...

Ukrayna’daki Rus saldırıları her geçen gün şiddetini artırırken, Ukraynalı siviller kentlerine Rus ordusunun girme ihtimaline karşı hazırlıklarını hemen her şehirde sürdürüyor.

Lviv’deki bir sinema merkezinde gönüllüler tarafından isteyen sivillere şehrin korunmasında kullanılmak üzere molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor.

b1dba27c-ba2f-4494-9809-2cb70121f332

Eğitimlerde molotofun nasıl yapılacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi veriliyor. (İHA)

üü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus tankını böyle vurdular! Kayda alıp, sosyal medyada yayınladılarRus tankını böyle vurdular! Kayda alıp, sosyal medyada yayınladılar
Putin'den Avrupa'ya flaş çağrı: Kiev'e baskı yapınPutin'den Avrupa'ya flaş çağrı: Kiev'e baskı yapın
Gassaldan cenazeyle skandal paylaşım! 'Görevimizin başındayız'Gassaldan cenazeyle skandal paylaşım! 'Görevimizin başındayız'
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Madalyalı Rus general Vitali Gerasimov öldürüldü

Madalyalı Rus general Vitali Gerasimov öldürüldü

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına girdi! Kaslı vücudu hayran bıraktı

Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına girdi! Kaslı vücudu hayran bıraktı

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Seçenek sunmadılar

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Seçenek sunmadılar

Hızla yayılıyor! Nasıl ortaya çıktı?

Hızla yayılıyor! Nasıl ortaya çıktı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.