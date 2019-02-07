Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov ’ile 151 borda numaralı ’Azov’ adlı savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Gemilerin boğaz geçişi sırasında can yelekli askerlerin nöbet tutması dikkati çekti.

Karadeniz Filosu’na bağlı 112 metre uzunluğundaki ’Caesar Kunikov’ ile 151 borda numaralı ’Azov’ adlı savaş gemileri saat 11.10 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Sahil güvenlik botunun refakat ettiği savaş gemileri Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Savaş gemilerinin boğaz geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerlerin nöbet tutması dikkati çekti.

