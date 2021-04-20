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Rus savaş gemileri Karadeniz’de askeri tatbikatta

20.04.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz’de 20’den fazla Rus savaş gemisinin askeri tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus savaş gemileri Karadeniz’de askeri tatbikatta

Moskova, Karadeniz sularını yabancı gemilere kısmen kapatma kararı almış, karar ABD’nin tepkisine neden olmuştu.Rus savaş gemilerinin kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde Karadeniz'de askeri tatbikat yaptığı belirtildi. Rus Interfax haber ajansının Karadeniz donanmasına dayandırdığı haberine göre, tatbikata 20'den fazla savaş gemisi katıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, tatbikatta "Su-25CM3" savaş uçakları ile hava savunma sistemleri de yer alıyor.

Rusya, 2014'te ilhak ettiği Kırım açıklarındaki suların bir kısmını "diğer devletlerin gemilerine" geçici olarak kapattığını açıklamıştı. Rus medyasında yer alan haberlerde, Moskova'nın Karadeniz'in bazı kısımlarını yabancı savaş gemilerine ve başka devletlerin gemilerine altı ay boyunca kapatma kararı aldığı belirtilmişti.

ABD'den "sebepsiz yere gerginliği tırmandırma" eleştirisi

Pazartesi günü, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna limanlarına ulaşımı da etkileyebilecek Karadeniz'i kısmen bloke etme kararı "sebepsiz yere gerginliği tırmandırma" olarak nitelendirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gelişmenin Rusya'nın Kırım ve Ukrayna sınırındaki askeri varlığını 2014'ten bu yana en fazla artırdığı haberleri gelirken yaşanan bu gelişmenin "özellikle endişe verici olduğunu" ifade etmişti. Avrupa Birliği verilerine göre, Ukrayna sınırı ile Kırım'da konuşlandırılan Rus askerlerinin sayısı 150 bini aştı.

Doğu Ukrayna'da, Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında yükselen gerginlik, Moskova ile Batılı müttefikler arasında iplerin gerilmesine neden olsu. NATO, Ukrayna'nın kuzey ve doğu sınırı ile Kırım'a binlerce asker gönderen Rusya'yı uyarmış, Kremlin de NATO ülkelerinin Ukrayna'nın doğusuna birlik göndermesi halinde ek önlem alacaklarını açıklamıştı.

DW,rtr/SÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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