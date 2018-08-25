Rus savaş gemileri peş peşe, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Rus donanmasına ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' ve 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi’nden bugün saat 13.30’da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' ve 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, saat 15.30'da peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemilerinin güvertesindeki can yelekli askerler ise dikkat çekti.
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