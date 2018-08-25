HABER

Rus savaş gemileri peş peşe, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 17:53 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Rus donanmasına ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' ve 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemileri peş peşe, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Rus donanmasına ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' ve 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi’nden bugün saat 13.30’da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' ve 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, saat 15.30'da peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemilerinin güvertesindeki can yelekli askerler ise dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Rus savaş gemileri peş peşe, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemileri peş peşe, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemileri peş peşe, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemileri peş peşe, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Arnavutköy'de fabrika yangın-1Arnavutköy'de fabrika yangın-1
ADD Genel Başkanı Batum: Hiçbir siyasi partinin ne arka, ne ön bahçesiyizADD Genel Başkanı Batum: Hiçbir siyasi partinin ne arka, ne ön bahçesiyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Mehmet Ali Erbil: Rakı içen kadından nefret ederim

Mehmet Ali Erbil: Rakı içen kadından nefret ederim

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!

Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

İstanbul'da fabrikada yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'da fabrikada yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.