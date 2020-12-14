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  4. Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

14.12.2020 16:46 | Son Güncelleme:
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Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ ile Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı ‘Saratov’ adlı savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.Ege Denizi açıklarından saat 15.15 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ ile Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı ‘Saratov’ adlı savaş gemileri, 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ ile Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı ‘Saratov’ adlı savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi açıklarından saat 15.15 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ ile Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı ‘Saratov’ adlı savaş gemileri, 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısını geçen savaş gemileri Nara Burnu’nu dönerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemilerinin boğazı geçişlerine Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.

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