HABER

Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı’ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:08 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait, 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov’ ile 151 borda numaralı ’Azov’ adlı savaş gemileri, Karadeniz’e doğru yol aldı.

İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait, 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov’ ile 151 borda numaralı ’Azov’ adlı savaş gemileri, Karadeniz’e doğru yol aldı. Savaş gemilerinin güvertesinde, nöbet tutan askerler ise dikkat çekti.
Rus Donanmasının Karadeniz Filosu’na bağlı savaş gemileri 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov’ ile 151 borda numaralı ’Azov’, saat 13.00’te Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Peş peşe İstanbul Boğazı’na giriş yapan savaş gemileri boğazı geçerek Karadeniz’e doğru yol aldı. Savaş gemilerinin güvertelerinde askerlerin nöbet tutması ise dikkat geçti. Yaklaşık bir saat süren geçiş esnasında askerlerin güvertedeki nöbet noktalarından ayrılmadığı görüldü.

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükçekmece'de patlama! İstanbul Valiliğinden ilk açıklama

İstanbul'da bir binada patlama!

Şifa bulmak için toprak yiyorlar!

Şifa bulmak için toprak yiyorlar!

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında yeni gelişme

Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Park etmek isterken şaha kalktı!

Park etmek isterken şaha kalktı!

Palu ailesi gerçekleri iddianamede! Her satırı kan dondurdu: Tuncer'in asıl amacı...

İşte 'Palu' gerçekleri! Kan dondurdu: Tuncer'in asıl amacı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.