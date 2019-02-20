Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı’ndan geçti

İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait, 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov’ ile 151 borda numaralı ’Azov’ adlı savaş gemileri, Karadeniz’e doğru yol aldı. Savaş gemilerinin güvertesinde, nöbet tutan askerler ise dikkat çekti.

Rus Donanmasının Karadeniz Filosu’na bağlı savaş gemileri 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov’ ile 151 borda numaralı ’Azov’, saat 13.00’te Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Peş peşe İstanbul Boğazı’na giriş yapan savaş gemileri boğazı geçerek Karadeniz’e doğru yol aldı. Savaş gemilerinin güvertelerinde askerlerin nöbet tutması ise dikkat geçti. Yaklaşık bir saat süren geçiş esnasında askerlerin güvertedeki nöbet noktalarından ayrılmadığı görüldü.

