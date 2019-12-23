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Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 09:50 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Makarov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Makarov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden bugün 07.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 499 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Makarov', saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu dönen Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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