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Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 21:46 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 138 metre boyundaki 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

Savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında güvertede askerlerin bulunması ise dikkat çekti.

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