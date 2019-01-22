HABER

Rus savaş gemisi 'Andreevsky', Akdeniz'e doğru yol aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 15:42 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı Rus savaş gemisi 'Andreevsky', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Andreevsky', Akdeniz'e doğru yol aldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı Rus savaş gemisi 'Andreevsky', Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 13.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı Rus savaş gemisi 'Andreevsky', saat 15.00 sıralarında boğazın manevra yapılması noktası en güç olan Nara Burnu'na döndü. Saat 15.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.
Güvertesinde can yelekli askerlerin bulunduğu savaş gemisinin boğazdan geçişine, sahil güvenlik botu eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

Rus savaş gemisi 'Andreevsky', Akdeniz'e doğru yol aldıRus savaş gemisi 'Andreevsky', Akdeniz'e doğru yol aldıRus savaş gemisi 'Andreevsky', Akdeniz'e doğru yol aldıRus savaş gemisi 'Andreevsky', Akdeniz'e doğru yol aldı

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...
Kayseri'de kargalar gökyüzünü kapladıKayseri'de kargalar gökyüzünü kapladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da sokağa terk edilen metrelik iguana yeni yuvasında

Bodrum'da sokağa terk edilen metrelik iguana yeni yuvasında

Eskişehir'de kan donduran olay! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla uygunsuz halde yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Fazıl Say Instagram hesabından açıkladı: Hayatta hatalar yapılabilinir, Erdoğan da yapar, Say da yapar

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.