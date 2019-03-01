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Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

RUS Donanması'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- RUS Donanması'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden bu sabah saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 09.00'da, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, saat 09.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Akdeniz'e inen Rus savaş gemisi 'Azov'un boğaz geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin nöbet tutması dikkat çekti.

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