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Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:41 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 15.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 16.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde, askerlerin olduğu görüldü.

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