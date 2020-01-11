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  4. Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden bugün saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Rus savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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