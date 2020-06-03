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Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 17:29 | Son Güncelleme

Rus savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken geçişi sırasında silahlı bir askerin geminin ön bölümünde sipere yattığı görüldü.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 151 Borda numaraları 'Azov' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

GÜVERTEDEKİ ASKERLER DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü.

Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Gemideki bazı askerler kıyının fotoğrafını çekerken bazı ise boğazı seyretti.

SİPERE YATARAK GEÇTİ

SİPERE YATARAK GEÇTİ
Geminin boğaz geçişi sırasında silahlı bir askerin geminin ön bölümünde sipere yattığı görüldü.
Geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizine açıldı.

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