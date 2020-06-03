Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 151 Borda numaraları 'Azov' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Gemideki bazı askerler kıyının fotoğrafını çekerken bazı ise boğazı seyretti.