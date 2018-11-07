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RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Rus Donanması'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi 'Vyshniy Volo Chek' Boğazdan geçerek, Karadeniz'e açıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Rus Donanması'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi 'Vyshniy Volo Chek' Boğazdan geçerek, Karadeniz'e açıldı.
Marmara Denizi'nden 'P. Nikolaymuru- 565' isimli römorkörle çekilen Rus Donanması'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi 'Vyshniy Volo Chek', saat 11.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Boğazdan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde silahlı askerler dikkat çekti. Saat 13.00 'de Yavuz Sultan Selim köprüsünü geçen Rus savaş gemisi ve römorkör Karadeniz'e doğru yol aldı.Gemiler Boğazdan geçişini yaklaşık 1.5 saatte tamamladı.

Görüntü Dökümü:
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-Rus savaş gemisinin görüntüsü
-Rus askeri römörkun görüntüsü
-Gemiyi çekmesi
-Güvertedeki silahlı askerlerin görüntüsü
-Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçişi
-Genel ve detay görüntüler

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