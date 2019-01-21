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-  RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 14:59 | Son Güncelleme

Rus donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Haber-Kamera: Özgür EREN -Ersan SAN İSTANBUL (DHA)
Rus donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti. Gemi Akdenize gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.
Rus donanmasına ait 'NM 56' borda numaralı savaş gemisi saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiye sahil güvenlik botu da eşlik etti. Geminin ön ve arka kısmında silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan geminin Akdenize gitmek için Marmara Denizine açıldı.

Görüntü Dökümü
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-Rus savaş gemisinden genel görüntü
-Sahil güvenlik botundan detay görüntü
-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü
-Geminin ön ve arka kısmından silahlı nöbet tutan askerlerden görüntü
-Gemiden detay görüntüler

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