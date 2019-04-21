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Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 10:38 | Son Güncelleme

RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait 494 borda numaralı savaş gemisi RFS 'Admiral Grigorovich' saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL (DHA) RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait 494 borda numaralı savaş gemisi RFS 'Admiral Grigorovich' saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Rusya'nın en modern savaş gemileri arasında olan güdümlü füze fırkateyninin 200 personeli bulunuyor.

Yaklaşık 1 saatte Arnavutköy sahiline ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin silahlı nöbet tuttuğu görüldü. Geminin orta bölümünde bazı askerlerin boğaz kıyısını izlediği görüldü. Sahil güvenlik botunun da eşlik ettiği gemi yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizine açıldı.

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