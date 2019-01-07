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Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 17:31 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi geçti.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi geçti. Türk Sahil Güvenlik botunun, Çanakkale önlerinde Rus savaş gemisine yakın takibi dikkat çekti.

Çanakkale Boğazı'ndan dün ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait, 186 metre uzunluğundaki 'USS Fort McHenry (LSD-43)' adlı savaş gemisi geçerken, bugün de Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı. 'Caesar Kunikov', Ege Denizi'nden saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi, saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Sahil Güvenlik botunun, güvertesinde çok sayıda can yelekli asker bulunan Rus savaş gemisine yakın takip yapması dikkat çekti.

'Caesar Kunikov', saat 16.55'te Boğaz'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin, Karadeniz'de bağlı bulunduğu filoya katılmasının beklendiği belirtildi.

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