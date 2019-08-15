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Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 23:02 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Burak GEZEN- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun, güvertesinde can yelekli askerler bulunan Rus savaş gemisine yakın takibi dikkat çekti.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 16.30'da giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Sahil Güvenlik botunun, güvertesinde çok sayıda can yelekli asker bulunan Rus savaş gemisine yakın takip yapması dikkat çekti.

'Caesar Kunikov', saat 18.25'te, Boğaz'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisi, Karadeniz'de bağlı bulunduğu filoya katılacak.

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