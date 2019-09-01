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Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 112 metre uzunluğundaki savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçip, Marmara Denizi'ne yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 112 metre uzunluğundaki savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçip, Marmara Denizi'ne yol aldı.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 16.00'da giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen, 112 metre uzunluğundaki savaş gemisine, güvenlik için Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Güvertesinde çok sayıda can yelekli askerin bulunduğu Rus savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

FOTOĞRAFLI

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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