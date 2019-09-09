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Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 10:18 | Son Güncelleme

RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 08.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.50'de Çanakkale önlerine ulaştı. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin olduğu görüldü. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

FOTOĞRAFLI

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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